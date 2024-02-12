Eskişehir'de Yolcu Otobüslerinde Emniyet Kemeri Denetimi

Eskişehir'de jandarma ekipleri şehirlerarası yolcu otobüslerinde seyahat eden yolcuları yönelik emniyet kemeri kullanımı denetimi yaptı.

Yapılan araştırmalar emniyet kemeri kullanımının trafik kazası kaynaklı ölümleri yüzde 45, ağır yaralanmaları yüzde 60 oranında azalttığını ortaya koyuyor. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri sorumluluk bölgesinden geçen şehirlerarası yolcu otobüslerinde seyahat eden yolcuların emniyet kemeri kullanımına yönelik denetim yaptı. Ekipler trafik kazalarının en aza indirilmesi, vatandaşın can ve mal kayıplarının önlenmesi, sağlıklı, huzurlu bir seyahat ve ulaşımın sağlanması amacıyla yolcuları emniyet kemerinin önemi konusunda bilgilendirdi. - ESKİŞEHİR