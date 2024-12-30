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Eskişehir'de Yılbaşı Öncesi Kaçak Alkol Denetimi

Eskişehir'de Yılbaşı Öncesi Kaçak Alkol Denetimi
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Eskişehir'de, yılbaşı öncesi alkollü eğlence mekanlarına yönelik düzenlenen denetimlerde, kaçak ve sahte alkol satışının engellenmesi amacıyla 68 işletmede kontroller yapıldı. Ekipler, yapılan operasyonlarda çok sayıda kaçak alkol ve üretim malzemesi ele geçirdi, 4 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de polis ekiplerince yılbaşı öncesi alkollü eğlence mekanlarında kaçak ve sahte alkol satışının engellenmesi amacıyla denetim gerçekleştirildi.

Eskişehir Valiliği koordinesinde, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince devletin vergi kaybının önlenmesi, haksız kazancın engellenmesi ve halk sağlığının korunması amacı ile sahte ve kaçak alkol satışının engellenmesine yönelik denetim gerçekleştirildi. KOM Şube Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Eskişehir Defterdarlığı ekiplerince son bir haftada, 68 alkollü işletmede denetim gerçekleştirildi. KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince son 1 haftada gerçekleştirilen 4 ayrı kaçak ve sahte alkol operasyonunda, çok sayıda satışa hazır vaziyette kaçak ve sahte alkol ile alkollü içki üretiminde kullanılan malzeme ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 4 şüpheli şahsa, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun ilgili maddelerince adli işlem yapıldığı, şahısların işlemlerinin ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildikleri öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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