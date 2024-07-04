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Eskişehir'de Yıkım Esnasında Oluşan Toz Bulutu Tepkilere Neden Oldu

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Eskişehir'de bir binanın yıkımı esnasında önlem alınmaması nedeniyle oluşan toz bulutu, çevrede rahatsızlığa neden oldu. Yıkım esnasında sulama yapılmamasıyla oluşan toz bulutu, çevredeki esnafa ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Tozdan dolayı görüş mesafesinin de azalmasıyla trafiği tehlikeye düşüren yıkım çalışmaları, tepki topladı.

Eskişehir'de bir binanın yıkımı esnasında önlem alınmaması nedeniyle oluşan toz bulutu, çevrede rahatsızlığa neden oldu.

Odunpazarı İlçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bir binanın yıkımı esnasında önlem alınmaması, tepkilere neden oldu. Özellikle yıkım esnasında sulama yapılmamasıyla oluşan toz bulutu, çevredeki esnafa ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Tozdan dolayı görüş mesafesinin de azalmasıyla trafiği tehlikeye düşüren yıkım çalışmaları, tepki topladı.

Yıkım esnasında oluşan toz bulutunun videoları, sosyal medyada defalarca paylaşıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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