Eskişehir'de Yerleşim Yerlerinin Ortasında Ot Yangını

Eskişehir'de yerleşim yerlerinin ortasında bulunan bir alanda çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Odunpazarı İlçesi Vadişehir Mahallesi Nilüfer Caddesi üzerinde bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Toplu konutların ortasında kalan otluk alanda çıkan yangına, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 3 itfaiye aracıyla müdahale edildi. Yerleşim yerlerine sıçramadan söndürülen yangın çevrede büyük paniğe neden oldu.

Ekipler, yangının çıkış sebebinin tespit edilmesi amacıyla çalışma başlattı. - ESKİŞEHİR