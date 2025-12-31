Haberler

Emniyet güçleri huzurlu ve güvenli yılbaşı için denetimlerini arttırdı

Emniyet güçleri huzurlu ve güvenli yılbaşı için denetimlerini arttırdı
Güncelleme:
Eskişehir'de, 2026 yılına huzur içerisinde girebilmek amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hazırlıklarını tamamlayarak kent genelinde geniş kapsamlı güvenlik denetimleri ve devriye faaliyetleri başlattı.

Eskişehir'de yeni yıl kutlamalarının güvenli bir ortamda gerçekleşmesi amacıyla İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentin dört bir yanında geniş kapsamlı denetim ve devriye faaliyetleri yürütüyor.

Eskişehirlilerin 2026 yılına huzur ve güven içerisinde girmesini hedefleyen emniyet güçleri, kutlamaların yoğunlaştığı bölgelerde güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı. Başta şehrin merkezi noktalarından Ulus Anıtı ve hareketliliğin yoğun olduğu Bağlar bölgesi olmak üzere; Adalar çevresi, İsmet İnönü Caddesi ve eğlence merkezlerinin bulunduğu tüm noktalarda polis ekipleri görevinin başında denetimlerini sürdürüyor. - ESKİŞEHİR

