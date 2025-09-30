Haberler

Eskişehir'de Yayaya Çarpan Sürücü Gözyaşlarına Boğuldu

Eskişehir'de Yayaya Çarpan Sürücü Gözyaşlarına Boğuldu
Eskişehir'de bir otomobil sürücüsü, cadde üzerinde yürüyen bir yayaya çarptı. Olayın şokunu yaşayan sürücü gözyaşlarına boğulurken, yaralı yaya hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de cadde üzerinde yayaya henüz bilinmeyen bir nedenle çarpan otomobil sürücüsü, olayın şokuyla gözyaşlarına boğuldu.

Kaza, sabah saatlerinde Ihlamurkent Mahallesi Kartopu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 26 E 1265 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir sebeple cadde üzerindeki yayaya çarptı. Hafif şekilde yaralanan yayayı yerde gören kadın sürücü olayın şokuyla gözyaşlarına boğuldu. Sürücüyü yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı yaya ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. - ESKİŞEHİR

