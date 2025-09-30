Eskişehir'de Yayaya Çarpan Sürücü Gözyaşlarına Boğuldu

Eskişehir'de cadde üzerinde yayaya henüz bilinmeyen bir nedenle çarpan otomobil sürücüsü, olayın şokuyla gözyaşlarına boğuldu.

Kaza, sabah saatlerinde Ihlamurkent Mahallesi Kartopu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 26 E 1265 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir sebeple cadde üzerindeki yayaya çarptı. Hafif şekilde yaralanan yayayı yerde gören kadın sürücü olayın şokuyla gözyaşlarına boğuldu. Sürücüyü yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı yaya ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. - ESKİŞEHİR