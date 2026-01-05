Haberler

1 çocuğu ve 2 genci hayattan koparan sürücü tutuklandı

Güncelleme:
Eskişehir'de bir otomobilin 3 yayaya çarpması sonucunda meydana gelen kazada, sürücü Muhammed D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda 3 yaya hayatını kaybetti.

Eskişehir'de 3 yayaya çarparak hayattan koparan otomobilin sürücüsü Muhammed D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dün gece saatlerinde 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada Muhammed D. idaresindeki 26 ADU 714 plakalı otomobil; tramvaydan inen Eray Akyol (21), Ayşegül Seliti (14) ve Samiye Saygı'ya (21) çarptı. Yayalar olay yerinde hayatlarını kaybetti. Sürücü otomobili olay yerinden yaklaşık 1 kilometre uzakta terk ederek firar etti. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda Muhammed D., 71 Evler Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı. Sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürülen şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Muhammed D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

