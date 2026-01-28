Haberler

Eskişehir Çevreyolu'nda yürekleri ağza getiren görüntüler

Güncelleme:
Eskişehir'de, karanlıkta yolları yürüyen üç yaya, sürücülere korku dolu anlar yaşattı. Reflektörsüz oldukları için fark edilmeyen yayalara, bir kamyon şoförünün ani manevrası sonucu çarpmaktan kurtuldu.

Eskişehir'de çevre yolunda akan trafiğe aldırış etmeden yol kenarında yürüyen yayalar, sürücülere korku dolu anlar yaşattı. Üzerlerinde hiçbir reflektörlü uyarıcı bulunmayan yayaları son anda fark eden kamyon şoförünün manevrası muhtemel bir faciayı önledi.

?Eskişehir'in en yoğun trafik noktalarından biri olan Bursa kara yolu üzerinde akşam saatlerinde çekilen görüntüler, trafik güvenliğinin nasıl hiçe sayıldığını gözler önüne serdi. Olay, Bursa istikametinin Uluönder mahallesi alt geçidinin çıkış bölümünde meydana geldi. Karanlığın çöktüğü saatlerde yola çıkan üç yaya, hem kendi canlarını hem de sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı.

? Kamyon şoförü son anda fark etti

? Ağır vasıta araçlarının ve otomobillerin yüksek süratle seyrettiği bölgede yürüyen şahısların, fark edilmelerini sağlayacak hiçbir reflektörlü kıyafet taşımamaları tehlikeyi iki katına çıkardı. O esnada yolda ilerleyen bir kamyon şoförü, karanlıkta adeta "görünmez" olan yayaları son anda fark etti. Şoförün dikkati ve ani manevrası sayesinde şahıslara çarpmaktan son saniyede kurtulduğu anlar, çevredeki vatandaşların kamerasına yansıdı.

?Metrelerce yan yana ilerlediler

? Çevre yolunda yaya trafiği yasak olmasına rağmen 3 kişinin rahat tavırlarla metrelerce yan yana ilerlemesi "pes" dedirtti. Araçların korna çalarak uyardığı yayalar, tehlikeye aldırış etmeden yollarına devam ederken, sürücüler ise bu sorumsuzluğa tepki gösterdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
