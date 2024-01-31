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Eskişehir'de Yavuzlar Suç Örgütü'ne Operasyon: 6 Gözaltı ve 365 Milyon TL Değerinde El Koyma

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Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda Yavuzlar Suç Örgütü'ne mensup 6 kişi gözaltına alındı ve 365 milyon TL değerinde nakit ve gayrimenkule el konuldu.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince Yavuzlar Suç Örgütü'ne gerçekleştirilen operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken 365 milyon TL değerinde nakit ve gayrimenkule el konuldu.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 'Yavuzlar' olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Tefecilik yaptığı ve elde ettikleri yasa dışı geliri hayvancılık ve gayrimenkul üzerinden akladıkları tespit edilen Yavuzlar Suç Örgütü'ne gerçekleştirilen operasyon sonucu, Y.T. (48), M.T. (24), M.T. (22), M.T. (45), M.T. (27) ve D.T. (25) yakalandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yavuzlar Organize Suç Örgütüne yönelik şüpheli şahısların, MASAK, GİB, SGK ve Tapu Kadastro Müdürlüğü verilerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda hazırlanan rapora göre ellerinde bulunan 70 milyon 120 bin 124 liraya, imara açık şekilde bulunan 275 milyon TL değerindeki 55 dönüm araziye ve 20 milyon TL değerindeki 4 adet daireye el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, 'Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerini Aklama' suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Jandarma Gözaltı Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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