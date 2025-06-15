Eskişehir'de Yaşlı Kadın Baygın Bulundu

Eskişehir'de Yaşlı Kadın Baygın Bulundu
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Eskişehir'de yalnız yaşayan 77 yaşındaki kadın, evinde baygın hale geçirdi. İtfaiye ekipleri kapıyı kırarak kadına ulaştı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de yalnız başına yaşadığı evinde baygınlık geçiren yaşlı kadın, itfaiye ekiplerince kapının kırılmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında İstiklal Mahallesi Şirin Sokak'ta bulunan Değişim Apartmanı'nın 2'nci katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; apartmanda yalnız başına ikamet eden S.T. (77) isimli yaşlı kadın, evinde rahatsızlanarak yere düştü. Kadının inleme seslerini duyan apartman sakinleri durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaşlı kadının kapıyı açamayacak durumda olması nedeniyle itfaiye ekiplerince çalışma yapıldı. Kapının kırılmasının ardından ekipler, yerde baygın vaziyette yatan kadınla karşılaştı. Sağlık ekiplerince ambulansta ilk müdahalesi yapılan kadının Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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