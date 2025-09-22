Eskişehir'de yaşlı adamı darbeden şahıs gözaltına alındı

Eskişehir'de köpeklerini şikayet ettiğini düşündüğü yaşlı adamı darbeden şahıs gözaltına alındı.

Olay, 16 Eylül günü saat 10.30 sıralarında Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre O.G. isimli şahıs, beslediği köpeklerin sürekli havlaması sebebiyle komşularınca şikayet edildi. Bu duruma sinirlenen şahıs, kendisini şikayet ettiğinden şüphe duyduğu ve tartıştığı R.D.'yi (68) Şehit Halit İlbay Caddesi'nde darbetti. Yaşanan olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ile birlikte basın organlarında yer alan haberlerin ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yaşlı adama saldırıda bulunan O.G.'nin polis ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR