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Eskişehir'de Yaşlı Adam Darp Edildi

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Eskişehir'de yaşlı bir adam, ailesindeki birisine çarptığı gerekçesiyle darp edilerek bayıltıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen adamın durumu iyi.

Eskişehir'de iddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen erkek şahıs, yaşlı bir adamı ailesindeki birisine çarptığı gerekçesiyle darp ederek bayılttı.

Olay, saat 15.00 sularında Deliklitaş Mahallesinde bulunan Sıcaksular mevkiinde gerçekleşti. İddiaya göre, yolda yürüyen yaşlı adam yakınından geçen birisine çarptı. Yaşlı adam ile çarptığı kişi ve ailesiyle çıkan sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada ailedeki bir erkek şahıs yaşlı adamı darp etti. Aldığı darbeler sonucunda bayılan adam dakikalarca yerden kalkamazken, aile olay yerinden uzaklaştı. Kulağı kanayan ve gözü moraran baygın adama ilk yardımı çevredeki esnaf ve vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri adama müdahalede bulundu. Vatandaşlar tarafından ayıltılan adam olay yerine araç girememesi nedeniyle sağlık ekiplerince yürüyerek ambulansa götürülürken, polis kavgayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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