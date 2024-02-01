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Eskişehir'de Yasak Olan Dilencilik Yapan 5 Çocuk Teslim Edildi

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Eskişehir'de dilencilik yasağına rağmen dilendiği tespit edilen 5 çocuk, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na teslim edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, dilencilik yapan bir şahıs hakkında da işlem başlatıldı.

Eskişehir'de yasak olmasına rağmen dilendiği tespit edilen 5'i çocuk yaşta 6 kişi hakkında işlem yapıldı. 5 çocuk, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Eskişehir İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Eskişehir Valiliğinin aldığı karar ile birlikte kent genelinde dilenciliğin yasaklanmasına rağmen dilenen çocuklara yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan denetimlerde, farklı caddelerde dilendiği tespit edilen küçük yaştaki 5 çocuk, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Eskişehir İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Dilencilik yaparken yakalanan 31 yaşındaki bir şahıs hakkında ise işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Eskişehir Çocuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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