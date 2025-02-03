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Eskişehir'de Yasadışı Kumar Operasyonu: 46 Bin Lira Ceza

Eskişehir'de Yasadışı Kumar Operasyonu: 46 Bin Lira Ceza
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Eskişehir'de polis ekipleri bir dernekte yapılan denetimlerde yasadışı kumar oynatıldığını tespit etti. Toplamda 46 bin 235 lira ceza kesildi, bir şüpheli ise adli mercilere sevk edildi.

Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan denetimlerde bir dernekte yasadışı kumar oynatıldığı tespit edilerek, işlemler kapsamında şüphelilere toplam 46 bin 235 lira para cezası uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, 2 Şubat tarihinde Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim yapıldı. İhbar üzerine bir dernekte yapılan denetim ve kontroller neticesinde yasadışı kumar oynatıldığı tespit edildi. Dernekte bulunan 5 şüpheli şahsa 'Kumar Oynamak' kabahatinden kişi başı 9 bin 247 TL olmak üzere toplam 46 bin 235 TL para cezası uygulanırken, I.K. isimli şahsın 'Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama', 'Kasten Yaralama' ve 'Tehdit-Hakaret' suçlarından adli mercilere sevk edildiği aktarıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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