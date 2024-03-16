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Eskişehir'de Yardım Bahanesiyle Hırsızlık Girişimi

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Eskişehir'de apartmanlara girerek yardım toplama bahanesiyle zillere basan ve açılmayan kapıları zorlayan 2 hırsızlık şüphelisi güvenlik kameralarına yakalandı.

Eskişehir'de apartmanlara girerek yardım toplama bahanesiyle zillere basan, açılmayan kapıları ise zorlayan 2 hırsızlık şüphelisi, güvenlik kameralarına yakalandı.

Şirintepe Mahallesi Yolcuer Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana gelen olay, görenleri hayrete düşürdü. Sokakta bulunan bir apartmana giren ve iddialara göre yardım toplama bahanesiyle zillere basan, açılmayan kapıları ise zorlayarak açmaya çalışan 1'i kadın 2 şüpheli, güvenlik kameralarına yakalandı. Yüzlerini hijyenik maske ile kapatarak yardım toplama bahanesiyle bastıkları zilin ardından kapıyı açan birisinin olmamasıyla evin boş olduğunu belirleyen şüpheliler, aynı kapı önünde dakikalarda bekleyerek içeri zorla girmeyi denedi. Kapıyı açmada başarılı olamayan şüpheliler, apartmandan çıkarak kayıplara karıştı.

Hırsızlık girişimine ait güvenlik kamerası görüntüleri, sosyal medyada tepki topladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir 3.Sayfa Güncel Haberler

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