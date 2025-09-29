Haberler

Eskişehir'de Yaralı Polis Bulundu, 3 Şüpheli Gözaltında

Eskişehir'de Yaralı Polis Bulundu, 3 Şüpheli Gözaltında
Eskişehir'de silahla yaralanan A.R. isimli polisin hastanede tedavi altında olduğu tespit edildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Yaralı polisin durumu ağır değil, yaralanma sert bir cisimle gerçekleşti.

Eskişehir'de 3 şüphelinin yakalandığı olayla ilgili, kayıp olan A.R. isimli yaralı polisin titiz çalışması sonucunda özel bir hastanede tedavi altındayken bulunudu.

Dün gece saatlerinde Şirintepe Mahallesinde meydana gelen olayda Altınoluk Sokak üzerinde ikamet eden bir şahsın silahla yaralandığı bilgisi polisi harekete geçirmişti. Olayın cinayete dönüşebileceği konusunda yapılan ihbar sonrası polis ekipleri konuyla alakalı 3 şüpheliyi gözaltına almış fakat bahse konu yaralı bulunamamıştı. Polisin titiz ve hızlı çalışması sonucu, olayda yaralanan A.R. isimli şahsın özel bir hastanede tedavi altında olduğu bilgisi edinildi. Yaralının silahla değil, sert bir cisimle vurularak yaralandığı, durumunun ise ağır olmadığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

