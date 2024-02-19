Eskişehir'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 35 kişi gözaltına alındı

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince yapılan 28 farklı uyuşturucu madde operasyonunda yakalanan 35 şüpheliden 7'si tutuklanırken, çok miktarda uyuşturucu amdde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne ve İl Jandarma Komutalığı'na bağlı ekipler tarafından, 12 Şubat ile 19 Şubat tarihleri arasında 28 farklı uyuşturucu madde operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonlarda, 35 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda, 3 kilo 61 gram bonzai, 12,48 gram skunk, 8,68 gram metamfetamin, 1, 87 gram esrar, 75 adet uyuşturucu hap, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet hassas terazi ve suç geliri olduğu değerlendirilen 19 bin 935 TL nakit para ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 35 şüpheliden 7'si 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 28 şahıs serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR