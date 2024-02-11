Eskişehir'de yapılan uygulamada 4 araca 41 bin 884 TL ceza uygulandı

Eskişehir'de polis ekiplerince 113 şahsın ve 71 aracın sorgulandığı uygulamada 4 araca toplamda 41 bin 884 TL cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Karapınar Mahallesi TOKİ Seyir Tepesi, Hisar Caddesi ve Şehir Sokak çevresinde uygulama yapıldı. Gerçekleştirilen uygulamalarda, 113 şahıs ve 71 araç sorgulandı. Bu araçlardan 2'sine dur ikazına uymamaktan, 2 araç sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan, 1 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan ve 1 araç sürücüsüne ise hatalı araç sollamaktan toplam 41 bin 884 TL cezai işlem uygulandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR