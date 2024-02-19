Eskişehir'de yapılan denetimlerde 640 sürücüye 1.5 milyon TL trafik cezası kesildi
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği denetimlerde 8 bin 363 sürücü kontrol edildi ve kurallara uymayan 640 sürücüye toplamda 1 milyon 549 bin 122 TL trafik cezası kesildi. Denetimlerde ayrıca 91 araç trafikten men edildi ve 5 alkollü sürücünün sürücü belgesi geri alındı.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan denetimlerde 8 bin 363 sürücü kontrol edilirken, kurallara uymayan 640 sürücüye 1 milyon 549 bin 122 TL trafik cezası kesildi.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri sorumluluk bölgesinde, belirli tarihler arasında denetim gerçekleştirildi. İcra edilen denetimlerde 8 bin 363 sürücü/araç kontrol edilirken, trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 640 sürücüye 1 milyon 549 bin 122 TL Trafik İdari Para Cezası kesildi. Kontrollerde, 91 araç trafikten men edilirken, alkollü araç kullandığı tespit edilen 5 sürücünün sürücü belgesi ekiplerce geri alındı. - ESKİŞEHİR