Eskişehir'de yapılan denetimlerde 640 sürücüye 1.5 milyon TL trafik cezası kesildi

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan denetimlerde 8 bin 363 sürücü kontrol edilirken, kurallara uymayan 640 sürücüye 1 milyon 549 bin 122 TL trafik cezası kesildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri sorumluluk bölgesinde, belirli tarihler arasında denetim gerçekleştirildi. İcra edilen denetimlerde 8 bin 363 sürücü/araç kontrol edilirken, trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 640 sürücüye 1 milyon 549 bin 122 TL Trafik İdari Para Cezası kesildi. Kontrollerde, 91 araç trafikten men edilirken, alkollü araç kullandığı tespit edilen 5 sürücünün sürücü belgesi ekiplerce geri alındı. - ESKİŞEHİR