Eskişehir'de yapılan denetimlerde 362 şüpheli sorgulandı, 1 çocuk yetkililere teslim edildi

Eskişehir'de polis ekiplerince bazı işletmelerde, okul çevrelerinde ve parklarda yapılan denetimlerde 362 şüpheli sorgulanırken, kavşaklarda ve trafik ışıklarında dilendiği tespit edilen 1 çocuk yetkililere teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde 32 kahvehane, 6 bahis bayi, 36 market ve tekel, 9 tütüncü, 2 internet kafe, 85 okul çevresi ve park kontrolü, 34 okul ziyareti ile 362 şüphelinin sorgulaması yapıldı. Ayrıca, kavşaklarda ve trafik ışıklarında dilendiği tespit edilen 1 çocuğun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR