Eskişehir'de yapılan denetimde 6 kişi gözaltına alındı

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan denetimde şüpheli şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Denetim sonucunda 6 kişi gözaltına alındı ve üzerlerinden ruhsatsız tabanca, bonzai ve metamfetamin gibi uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Ayrıca bir şahsın çeşitli suçlardan arandığı belirlendi.