Eskişehir'de yapılan denetimde 6 kişi gözaltına alındı
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Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan denetimde şüpheli şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Denetim sonucunda 6 kişi gözaltına alındı ve üzerlerinden ruhsatsız tabanca, bonzai ve metamfetamin gibi uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Ayrıca bir şahsın çeşitli suçlardan arandığı belirlendi.
Eskişehir'de polis ekiplerince şüpheli şahıslara yönelik yapılan denetimde 6 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bekçi yaya devriye ekipleri tarafından şüpheli şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalarda şüphe üzerinde durdurulan N.P. isimli şahsın üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 6 mermi, H.B. isimli şahsın üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca ve 0,53 gram bonzai, A.B. isimli şahsın üzerinden, 0,37 gram metamfetamin, K.U. isimli şahsın üzerinden 0,55 gram bonzai, E.Y. isimli şahsın üzerinden 2,55 gram bonzai ele geçirildi. Ayrıca durdurulan B.K. isimli şahsın çeşitli suçlardan aranması olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR