Eskişehir'de yapılan çalışmalarda hırsızlık şüphelisi yakalandı

Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 116 şahıs sorgulanırken, 1 şüphelinin hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 21.00 ve 02.15 saatleri arasında Tepebaşı İlçesi Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak ve çevre sokaklarda çalışma yapıldı. Ekiplerce genel asayişin ve kamu düzeni devamının sağlanması amacıyla umuma açık yerlerde alkol satış yasağı, müzik yayını yasağı saatleri, iş yerlerinin kapanış saatine uyma ve aranan şahısların yakalanması konularına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Asayiş Şube, Narkotik Şube ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlükleri'nden 5 ekip, 4 yaya devriye timi 12 personelle yapılan uygulamada 116 şahıs sorgulanırken, 1 şüphelinin açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi. - ESKİŞEHİR