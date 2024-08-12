Eskişehir'de yapılan çalışmalarda 109 şahıs sorgulandı

Eskişehir'de polis ekiplerince saat 21.00 ile 02.15 arasında yapılan çalışmalarda 109 şahıs sorgulandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince saat 21.00 ile 02.15 arasında Tepebaşı İlçesi Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak ve çevre sokaklarda çalışma yapıldı. Genel asayişin ve kamu düzeni devamının sağlanması amacıyla umuma açık yerlerde alkol satış yasağı, müzik yayını yasağı saatleri, iş yerlerinin kapanış saatine uyma ve aranan şahısların yakalanması konularına yönelik yapılan çalışmalarda 4 ekip ve 12 personel görev aldı. Ekiplerce çalışmalar kapsamında 109 şahıs sorgulandı. - ESKİŞEHİR