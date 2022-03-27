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Eskişehir'de yanmış kedi cesedi bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Eskişehir'de yanmış kedi cesedi bulundu

Eskişehir'de kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakıldığı iddia edilen bir kedinin cansız bedeni bulundu.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakıldığı iddia edilen bir kedinin cansız bedeni bulundu.

Olay, 71 Evler Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, dün yol kenarındaki boş arazide vatandaşlar, bir kedinin yanmış vaziyetteki cansız bedenini buldu. Kedinin, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakıldığı iddia edilirken, Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Av. Gülçin Yapıcı Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

"Bir an önce yakalanarak cezalandırılmasını acilen talep ediyorum"

Sorumluların bulunması için gerekli başvuruları yaptıklarını belirten Yapıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Gelen ihbarla Eskişehir 71 Evler Mahallesi'nde bir kedinin canice yakıldığının haberini aldık. Ne zaman bu kadar cani olundu. Yüreğim o mazlum kediyle yandı. Kameralardan bakılmasını, görgü tanığı bulunmasını ve bu caninin bir an önce yakalanarak cezalandırılmasını acilen talep ediyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir, 3. Sayfa, Haberler

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