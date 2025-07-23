Eskişehir'de yangın faciasında hayatını kaybedenler var

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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında alevlerin arasında kalan bazı görevlilerin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında alevlerin arasında kalan bazı görevlilerin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükyayla ve Fethiye mahallelerine yakın bir bölgede dün sabah saatlerinde çıkan yangının soğutma çalışmaları sırasında ekipler aniden parlayan alevlerin arasında kaldı. Kurtarılan 12 yaralı, Eskişehir ve Afyonkarahisar'daki hastanelerde tedavi altına alındı. Kaybolan görevlilerin bulunması amacıyla gerçekleştirilen arama-kurtarma çalışmaları sonucunda bazı görevlilerin cenazelerine ulaşıldığı belirtiliyor. Şehit sayısı hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, bölgeye savcı istendiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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