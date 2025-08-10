Eskişehir'de Yangın Faciası: 56 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de tek başına yaşadığı dairede çıkan yangında, dumandan zehirlenen 56 yaşındaki şahıs, tüm müdahalelere rağmen kurtlanmayarak hayatını kaybetti.

Yangın, Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi Erkaya Sokak 78 dış kapı numaralı 3 katlı İhsan Yafay apartmanın 9 numaralı dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tek başına yaşayan 56 yaşındaki İrfan Yafay'ın içinde bulunduğu dairede henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında ikamette olduğu öğrenildi. Dumanları gören komşular, durumu itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri bahse konu daire girip alevlere müdahale etti. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Bilinci kapalı bir şekilde daireden çıkarılan İrfan Yafay'ın, kalbinin durduğu tespit edildi. Olay yerinde 112 Acil Sağlık ekiplerince uzun süren uğraşlar verildi. Dumandan zehirlenen adam Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İrfan Yafay, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis yangınla ilgili incelme başlattı. - ESKİŞEHİR