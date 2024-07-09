Eskişehir'de Yan Bakma Kavgası: 2 Yaralı, 2 Gözaltı

Eskişehir'de bir parkta yan bakma meselesinden çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralanırken gözaltına alınan 2 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, parkta oturan iki grup arasında yan bakma meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda, C.P.M. (17) ile A.İ.A. (19) bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Karın ve göğüs bölgesinden bıçaklanarak ağır yaralanan C.P.M., ameliyata alındı. Yırtılan midesi dikilen C.P.M.'nin, yoğun bakımda gözlem altına alındığı öğrenildi.

Olayın ardından polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda C.P.M.'yi ve A.İ.A.'yı bıçakla yaraladığı belirlenen yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı. Kurtuluş Polis Karakolu'nda ifadeleri alınan şüpheliler, Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR