Eskişehir'de yakalanan kapkaççı tutuklandı - Haberler

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Eskişehir'de yakalanan kapkaççı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Eskişehir'de yakalanan kapkaççı tutuklandı

Eskişehir'de polis ekiplerince yakalanan bir kapkaççı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de polis ekiplerince yakalanan bir kapkaççı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi ekiplerince kurulan özel tim, Tepebaşı bölgesinde kapkaç yaptığı tespit edilen bir şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda yakalanan R.S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Asayiş, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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