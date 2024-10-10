Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de Yakalama Kararı Olan Şüphelinin Eşi Polisle Tartıştı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de yakalama kararı bulunan O.Y. isimli şüphelinin eşi, eşinin gözaltına alınmasının ardından polis ekiplerine zorluk çıkartarak ortalığı yıktı. Kadın, sinir hastası olduğunu iddia ederek çevresindekilerle tartıştı.

Eskişehir'de çeşitli suçlar nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan şüphelinin öfkeli eşi polis ekiplerine zorluk çıkartırken, sinir hastası olduğunu iddia ederek önüne gelenle kavga etti.

Olay, saat 13.30 sularında Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi İki Eylül Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakalama kararı bulunan O.Y. isimli şüpheli, bir işlem yaptırmak için Eskişehir İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'ne gitti. Sistemde O.Y. hakkında çeşitli suçlar nedeniyle yakalama kararı olduğunun görülmesi üzerine polis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine gelen polis ekiplerine zorluk çıkartan O.Y., kaçmaya çalışması üzerine kelepçelenerek araca götürüldü.

Eşinin kelepçelendiğini görünce ortalığı yıktı

Bu esnada O.Y'nin eşi de polis ekiplerine zorluk çıkarttı. Gözaltına alınan eşiyle aynı araca binmek istediğini söyleyen öfkeli kadın, hem müdürlük yetkililerine hem de polis ekiplerine sesini yükseltti. O.Y.'nin araca bindirilmesinin ardından kadın, kırmızı reçetesi bulunduğunu belirterek önüne gelen herkesle tartışmaya başladı. Ameliyatlı ve sinir hastası olduğunu iddia eden kadın, tartıştığı birisine ise, "Ben sinir hastasıyım, tek tek yolarım seni. Alırım, parça pinçik ederim bak. Bunu yaparım" dedi.

Öfkeli kadının araca bindirilmesinin ardından O.Y. polis ekiplerince adliyeye götürüldü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Politika 3-sayfa Hukuk Olay Suç

Köfteci Yusuf, domuz eti skandalında bakanlığı suçladı

Köfteci Yusuf'tan ilk açıklama! Bakanlığı suçladılar

 İsrail, Lübnan'daki Barış Gücü askerlerine ateş açtı; 2 asker yaralandı

İsrail şimdi de Lübnan'daki Barış Gücü askerlerine saldırdı

 Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay'ın rütbesi geri alındı

Türk ordusunun yüz karası! Rütbeleri söküldü
MSB'de düzenlenen basın toplantısına damga vuran kare

Toplantıya bu kare damga vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnci Taneleri bu akşam var mı? 10 Ekim İnci Taneleri dizisi 18. bölüm yayınlanacak mı? Kanal D yayın akışı! Beyoğlu trafo yangınında son durum nedir? Ebru Yaşar kimdir? Ebru Yaşar kaç yaşında, nereli ve şarkıları neler? Osmaniyespor FK - Diyarbekirspor maçı kaç kaç bitti? Osmaniyespor FK - Diyarbekirspor maç özeti! Rafael Nadal tenisi bıraktı mı? Rafael Nadal kimdir, kaç yaşında? 11 Ekim İstanbul hava durumu | İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! 11 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Bilal Çokay kimdir, kaç yaşında ve nereli? Tuğgeneral Bilal Çokay nerelerde görev yaptı? Köfteci Yusuf açıklama yaptı mı? Köfteci Yusuf ne dedi? Cenk Tosun Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Cenk Fenerbahçe'den neden ayrılacak? Bu ay Dolunay ne zaman, hangi gün 2024? Ekim dolunayı hangi burçlara etkisi var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.