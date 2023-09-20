Eskişehir'de Yağma Olayı: 3 Şüpheli Ankara'da Yakalandı

Eskişehir'de bir eve giren ve içerdeki kişileri ellerinden bağlayarak yağma yapan 3 şüpheli, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda Ankara'da yakalandı. Şahısların işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Eskişehir'de bir eve giren ve içerdeki kişileri ellerinden bağlayarak yağma yapan 3 şüpheli, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda Ankara'da yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Çifteler İlçesi'nde bir apartmanın 2'nci katında bulunan eve balkondan giren 3 şahıs, içeride bulunan kişileri ellerinden bağlayarak yağma olayı gerçekleştirdi. Olayla ilgili ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, kullanılan aracın plakası, markası ve şahısların kimlikleri tespit edildi. Ankara'ya kaçtığı belirlenen B.T., B.A. ve Z.Z. isimli şahısların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyon sonucu 3 şüpheli, Ankara'da yakalanarak gözaltına alındı. Olayda gasp edilen akıllı saat ve kullanılan kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Şahısların işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi. - ESKİŞEHİR