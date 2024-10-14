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Eskişehir'de Yağma Cezası Olan Şahıs Yakalandı

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Eskişehir'de jandarma ekipleri, hakkında 33 yıl 4 ay hapis cezası bulunan C.S. isimli şahsı metruk bir binada saklanırken yakaladı. Şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla, 'Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma' suçundan hakkında 33 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Seyitgazi ilçesi Doğançayır Mahallesi'nde arama kaydı bulunan bir şahsın metruk binada saklandığının öğrenilmesi üzerine çalışma başlatıldı. Ekipleri çalışmaları neticesinde C.S. isimli şahıs saklanmış olduğu metruk binada yakalandı. Yakalanan C.S. isimli şahın hakkında 'Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma' suçundan kesinleşmiş 33 yıl 4 ay hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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