Eskişehir'de Yabancı Uyruklulara Denetim: 11 Kişiye Ceza, 19 Kişi Deport Edildi

Eskişehir'de jandarma ekiplerince kontrol edilen 175 yabancı uyruklu şahıstan 11'ine 70 bin 625 TL idari para cezası uygulanırken, 19 şahsa ise geri gönderme merkezlerine teslim edildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1 ile 26 Eylül tarihleri arasında geçici koruma kapsamında bulunan ve mevsimlik tarım işçisi olarak Eskişehir'e gelen yabancı uyrukluların denetim ve kontrolleri yapıldı. Çalışmalar kapsamında, 175 yabancı uyruklu şahsın kimlik sorgusu, parmak izi ve fotoğraf teşhisi jandarma tarafından yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucunda; 11 yabancı uyruklu şahsa izinsiz ikamet dışında çalışmaları nedeniyle 70 bin 625 TL idari para cezası uygulandı. Yine çalışmalarda 19 yabancı uyruklu şahsın genel kamu düzeni kapsamında asayiş suçuna karıştıkları tespit edilirken, Kocaeli, Bursa illerinde bulunan geri gönderme merkezlerine teslim edilerek deport edilmeleri sağlandı. - ESKİŞEHİR