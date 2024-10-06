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Eskişehir'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Eskişehir'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı
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Eskişehir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda, durumlarından şüphelenilen iki şahıs tutuklandı. Üzerlerinde ruhsatsız silah ve uyuşturucu maddeler ele geçirilen şüphelilerin onezaarağı ile cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Eskişehir'de polis ekiplerinin çalışmaları sırasında durumlarından şüphelenilerek kimlik sorguları yapılan ve kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, 3 Ekim 2024 tarihinde Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletle Polis Timleri'nce gerçekleştirilen çalışmalar esnasında Ö.Ö., M.B., İ.K. ve M.M.B. isimli şahıslardan şüphe etti. Bunun üzerine şaıhsların üzerinde arama yapıldı. Aramalarda; 1 ruhsatsız tabanca, 5 fişek, 4.87 gram metamfetamin, 1 sentetik ecza hap ve 6 bin 475 TL ele geçirildi. Sonrasında ekiplerin kimlik sorgusu yapması sonucunda şüphelilerden Ö.Ö.'nün "Uyuşturucu Ticareti Yapma ve Sağlama" suçundan arandığı ve 17 yıl 7 ay 37 gün, M.B.'nin de "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan arandığı ve 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Bahse konu şüpheliler ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan şüphelilerin tutuklanarak cezaevine teslim edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Güvenlik Politika 3-sayfa Hukuk Polis Suç

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