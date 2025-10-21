Eskişehir'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 7 Şahıs Yakalandı

Eskişehir'de farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ve silah bulunduran 7 şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Odunpazarı ilçesinde bulunan bir adreste uyuşturucu madde saklandığı bilgisi alındı. Olayla ilgili tespit edilen adreste ve bu adreste bulunan 7 şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada; 51 gram esrar maddesi, 14 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 10 gram metamfetamin maddesi, 7 kök kenevir bitkisi, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp), 1 adet sentetik ecza hap, 7 adet ruhsatsız av tüfeği, 20 adet 9 milimetre fişek, 15 adet av tüfeği fişeği, 3 adet 7.62 milimetre fişek ve 13 adet bıçak geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR