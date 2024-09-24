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Eskişehir'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 4 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Eskişehir'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 4 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
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Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 3 şüpheli üzerinden ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca bir şüphelinin kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Eskişehir'de polis ekiplerince bir adreste yapılan çalışmada, 3 şüpheli üzerinden tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, diğer 1 şüphelinin ise kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Eskişehir'de suç ve suçlularla mücadele kapsamında Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir adreste arama yapıldı. Yapılan aramalarda, B.Ç. ve A.K. isimli şüpheliler üzerinden 2 ruhsatsız tabanca ve 4 fişek, B.K. isimli şüpheliye ait olduğu tespit edilen ise 0,09 gram metamfetamin, 2 sentetik hap, 2 hassas terazi ve 1 airsoft tabanca ele geçirilirken, S.O. isimli şüphelinin üzerinden başkasına ait sürücü belgesi tespit edildi. Ayrıca S.O. isimli şahsa yapılan sorgulama sonucunda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan hakkında 23 yıl 5 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşıldı. 4 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Güvenlik 3-sayfa Güncel Hukuk Polis Suç

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