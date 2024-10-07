Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Eskişehir'de Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de yapılan operasyonda 17 yıl 7 ay ve 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan iki şüpheli yakalandı. Ruhsatsız tabanca, metamfetamin ve sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Eskişehir'de 17 yıl 7 ay ve 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalanırken, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, durumundan şüphelenilen Ö.Ö., M.B., İ.K. ve M.M.B. isim şahıslar durduruldu. Şahısların yapılan üst aramasında, 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet fişek, 4,87 gram metamfetamin, 1 adet sentetik ecza hap ve 6 bin 475 TL para ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerden Ö.Ö.'nün 'Uyuşturucu Ticareti Yapma ve Sağlama' suçundan arandığı ve 17 yıl 7 ay 37 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu, M.B.'nin ise 'Uyuşturucu Madde kullanmak' suçundan arandığı ve 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan Ö.Ö. ve M.B., adliyedeki İşlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Güvenlik 3-sayfa Sağlık Hukuk Suç

Tekirdağ'da istismara uğrayan Sıla bebekten acı haber

Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan Sıla bebekten acı haber

 Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti

Türk siyaseti bir ekol ismini daha kaybetti

 Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma

Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma
Hamas, 7 Ekim saldırılarının yıl dönümünde Tel Aviv'e füze saldırısı başlattı

İsrail katliamının yıl dönümünde Tel Aviv'de siren sesleri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 7 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Recai Kutan kimdir? Recai Kutan ne zaman öldü, hastalığı neydi? Recai Kutan öldü mü, neden öldü? Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'ın hastalığı nedir? SON DAKİKA: Hamas, Tel Aviv'e mi saldırıyor? Gaziantep su kesintisi sorgulama! 7 Ekim GASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Gaziantep su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı başvurusu! 2025 Jandarma Genel Komutanlığı başvuruları başladı mı? Başvuru ekranı Incel ne demek? Semih Çelik Incel olayı nedir? A101 AKTÜEL KATALOĞU 10 EKİM A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? BİM AKTÜEL KATALOĞU 8 EKİM Bim'de hangi aktüel ürünler var? 8 Ekim Salı günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Gazze'de 1 yılda neler oldu? Gazze'de kaç kişi öldürüldü? Marmaray arızalandı mı, neden kapalı? Marmaray Sirkeci-Ayrılıkçeşmesi-Suadiye hattı ne zaman açılacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.