Eskişehir'de Uyuşturucu ve Silah Bulunan Şüpheli Tutuklandı

Eskişehir'de polis ekiplerinin aramalarında evinde 184 gram esrar, 1 tabanca ve 5 fişek bulunan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre; 23 Ekim 2024 tarihinde Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İnönü İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince zehir tacirlerine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bu çerçevede, L.Ö. isimli şüphelinin evinde arama yapıldı. Ekiplerin aramalarında; 184 gram esrar, 1 tabanca ve 5 fişek ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR