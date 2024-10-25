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Eskişehir'de Uyuşturucu ve Silah Bulunan Şüpheli Tutuklandı

Eskişehir'de Uyuşturucu ve Silah Bulunan Şüpheli Tutuklandı
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Eskişehir'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda evinde 184 gram esrar, 1 tabanca ve 5 fişek bulunan L.Ö. isimli şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de polis ekiplerinin aramalarında evinde 184 gram esrar, 1 tabanca ve 5 fişek bulunan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre; 23 Ekim 2024 tarihinde Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İnönü İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince zehir tacirlerine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bu çerçevede, L.Ö. isimli şüphelinin evinde arama yapıldı. Ekiplerin aramalarında; 184 gram esrar, 1 tabanca ve 5 fişek ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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