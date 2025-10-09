Haberler

Eskişehir'de Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Seyitgazi ilçesinde bir şahsın uyuşturucu madde ve sentetik ecza hap bulundurduğu bilgisi edinildi. Olayla ilgili olarak şüpheli şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 2 adet sentetik ecza hap, 3 gram esrar maddesi ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
