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Eskişehir'de Uyuşturucu ve Patlayıcı Madde Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Eskişehir'de Uyuşturucu ve Patlayıcı Madde Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
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Eskişehir'de yapılan polis operasyonunda, 124 bin 484 adet sentetik ecza ve 3 bin 187 adet ecstasy gibi çok sayıda uyuşturucu madde ile patlayıcı özellik taşıyan maddeler ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, çok miktarda farklı türlerde uyuşturucu madde ile patlayıcı maddeler ele geçirildi, yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, sokak satıcılarının yakalanması ve uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesine yönelik olarak Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir çalışma yaptı. Ekipler, 124 bin 484 adet sentetik ecza, 3 bin 187 adet ecstasy, 26.29 gram metamfetamin, 102.19 gram narkotik madde, 1 adet ses bombası olduğu değerlendirilen patlayıcı madde, 3 adet sis bombası olduğu değerlendirilen patlayıcı madde, 1 adet tabanca ve 12 adet fişek ele geçirildi. Haklarında uyuşturucu madde ticareti kapsamında işlem başlatılan 3 şüpheli sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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