Eskişehir'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de polis ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 1 şüpheliyi çalışmalar sonucunda yakaladı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il genelinde sokak satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar yapıldı. Edinilen bilgiye göre, çalışmalar neticesinde; 616 gram esrar, 5 gram metamfetamin, 6 sentetik ecza ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti kapsamında, hakkında işlem başlatılan 1 şüpheli sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. - ESKİŞEHİR