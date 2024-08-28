Eskişehir'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahsın Evine Operasyon

Eskişehir'de uyuşturucu madde ticareti yaptığından şüphelenilen şahsın evinde jandarma tarafından yapılan aramalarda farklı miktar ve türde uyuşturucu madde ile sahte polis kimlikleri ele geçirildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Sivrihisar ilçesinde şüpheli bir şahsın ikametgahında uyuşturucu madde elde etmek için kenevir bitkisi yetiştirdiği, imal ettiği uyuşturucu maddeleri satmak için müşteri aradığı bilgisi alındı. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce Sivrihisar ilçesinde şüpheli şahsın evinde arama yapıldı. Yapılan aramada; 966 gram esrar, 53 kök kenevir, 504 gram kenevir tohumu, 9 adet sentetik ecza hap, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet dedektör ve 2 adet sahte polis kimliği ele geçirilirken, şüpheli hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR