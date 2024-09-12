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Eskişehir'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahsa Operasyon

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Eskişehir'de ikametinde uyuşturucu madde bulundurduğu öğrenilen şahsın evinde yapılan aramada narkotik maddeler ele geçirildi. Yakalanan şüpheliye uyuşturucu imal edip ticaretini yaptığı gerekçesiyle işlem uygulandı.

Eskişehir'de ikametinde uyuşturucu madde bulundurduğu öğrenilen şahsın evinde yapılan aramada narkotik maddeler ele geçirildi. Yakalanan şüpheliye uyuşturucu imal edip ticaretini yaptığı gerekçesiyle işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sivrihisar ilçesindeki 1 şüpheli şahsın ikametinde uyuşturucu madde bulundurduğu belirlendi. Bunun üzerine ekiplerce konuyla ilgili çalışma başlatıldı. Şahsın evinde 11 Eylül 2024 tarihinde yapılan aramada 117 kök shunk bitkisi, 602 gram esrar, 250 litrelik su tankı ve 30 metre damlama hortumu ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddenin İmal ve Ticareti' suçlamasıyla işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Operasyon Narkotik Güvenlik 3-sayfa Güncel

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