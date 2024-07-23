Eskişehir'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı

Eskişehir'de kent merkezinden temin ettiği uyuşturucu maddeyi satmak amacıyla ilçeye götüren şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Eskişehir kent merkezinden uyuşturucu temin eden bir şahsın Beylikova İlçesi'ne getireceği öğrenildi. Beylikova İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Beylikova İlçesi'nde durdurulan şüpheli şahsın kullandığı araçta ve üzerinde arama yapıldı. Aramada, 45 gram bonzai, 3 gram metamfetamin ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla şüpheli şahıs hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR