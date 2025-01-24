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Eskişehir'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Tutuklandı

Eskişehir'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Tutuklandı
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Eskişehir'de sosyal medyada uyuşturucu ticareti yapan şüpheli jandarma ekipleri tarafından tutuklandı, evinde çok miktarda narkotik madde ve silah ele geçirildi.

Eskişehir'de sosyal medyada uyuşturucu ticareti yapan şüpheli jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda tutuklanarak cezaevine gönderilirken, şahsın evinde çok miktarda narkotik madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir'de 1 şahsın GOGO rumuzlu sahte hesapla bir sosyal medya platformu üzerinden drop tekniği ile (alıcı ve satıcının birbirini görmeden konum ve fotoğraf yöntemi ile satış) farklı yerlerde bulundurduğu uyuşturucu maddeleri sattığı tespit edildi. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce konuyla ilgili çalışma başlatıldı. Kimlik bilgileri tespit edilen şüphelinin Tepebaşı İlçesi'nde bulunan evinde gözaltına alındığı öğrenildi.

Şahsın evinde çok miktarda narkotik madde ele geçirildi

Jandarma ekiplerince şüphelinin evinde arama yapıldı. Ekiplerce gerçekleştirilen arama sonucunda; 1 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet şarjör, 52 adet tabanca fişeği, 100 adet kurusıkı tabanca fişeği, 680 gram bonzai, 385 gram sentetik kannabinoid A.M. uyuşturucu maddesi, 20 gram esrar, 12 adet extacy, 8 adet LSD, 1 adet hassas terazi, 1 adet tablet, 6 adet uyuşturucu madde öğütücü aparat, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 321 adet kilitli poşet, 20 adet vakumlu ambalaj ve 190 adet sticker ele geçirildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında soruşturma başlatılan şüpheli, tutuklanarak Eskişehir Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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