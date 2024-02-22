Eskişehir'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 1 Tutuklama

Eskişehir'in Çifteler İlçesi'nde polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 1 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheliye uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Çifteler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik çalışma yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 1,5 gram esrar ve 22 sentetik hap ele geçirildi. Şüpheliler adli mercilere sevk edildi. 1 şüpheli uyuşturucu madde ticareti çerçevesinde ilgili makam tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 1 şüpheliye uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR