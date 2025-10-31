Eskişehir'de Uyuşturucu Tacirine 40 Bin TL Ceza

Eskişehir'de polisten kaçan ve aracından uyuşturucu çıkan sürücüye toplamda 40 bin TL para cezası kesildi.

Dün gece, Eskibağlar Mahallesi'nde polis ekiplerinin durumundan şüphelendiği Adem U., (38) idaresindeki 60 EM 351 plakalı sedan lüks otomobil polisin, 'dur' ihtarına uymayarak süratli bir şekilde ara sokaklarda kaçmıştı. Defalarca ters yöne giren ve sokak kenarındaki beton dubaların üzerine çıkarak yoluna devam eden, hasar almasına rağmen polisten kaçmayı sürdüren araç Gazi Yakup satar ve Sivrihisar-1 Cadde'si kesişimindeki refüje çıkarak durdu. Araçta yapılan aramada çeşitli miktar ve çeşitlerde uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan sürücüye farklı kural ihlallerinden ötürü 40 bin TL para cezası kesildi. - ESKİŞEHİR