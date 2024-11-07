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Eskişehir'de Uyuşturucu Satışı Yapmaya Çalışan Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de Uyuşturucu Satışı Yapmaya Çalışan Şüpheli Yakalandı
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Eskişehir'de jandarma ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapmaya çalışan bir şahsı yakalayarak 45 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Şüpheli hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan işlem başlatıldı.

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin çalışmaları neticesinde uyuşturucu madde satışı yapmaya çalışan 1 şüpheli yakalandı. Şahsın üzerinde 45 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Mahmudiye İlçesi'nde bir şahsın üzerinde bulundurduğu uyuşturucu maddeleri satmak için müşteri aradığını öğrendi. Ekipler tarafından başlatılan çalışma neticesinde yakalanan şahsın yapılan üst aramasında, 39 gram skunk, 3 gram metamfetamin ve 3 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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