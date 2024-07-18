Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonunda Polis Memuru Vuruldu

Eskişehir'de uyuşturucu madde operasyonunda gözaltına alınan ve ekip aracından kaçmaya çalışırken polis memurunu silahla vurarak ağır yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Dün akşam saatlerinde Esentepe Mahallesi Eğitimciler Caddesi üzerinde Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, hakkında 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan 10 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası ve aranma kaydı bulunan Mustafa H. isimli şahsın yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi. Evinde yakalanan ve gözaltına alınan Mustafa H. (36), ekip aracından kaçmaya çalışırken polis memuru H.K. (45) ile arbede yaşadı. Arbedede polis memuru H.K., kendisine ait tabanca ile sol diz üstünden yaralandı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan polis memurunun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, Eskişehir Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında 'Görevini Yaptırmamak İçin Direnme-Mukavemet' ve 'Taksirle Yaralama' suçları çerçevesinde adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR