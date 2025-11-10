Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonunda 68 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 68 şüpheliye işlem yapılırken, çok miktarda narkotik madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 3- 10 Kasım 2025 tarihleri arasında il genelinde çalışma yapıldı. Ekiplerin 62 olaya müdahale ettiği çalışmalar sonucunda 68 şüpheliye işlem yapılırken, 6 şahıs tutuklandı ve 62 şahıs serbest bırakıldı. Ayrıca 1,26 gram metamfetamin, 461 adet sentetik ecza hapı, 24,35 gram esrar, 32 adet ecstasy hap, 337,59 gram bonzai, 21 gram skunk, 1 adet hassas terazi ve 26 adet uyuşturucu kullanma aparatının ele geçirildiği belirtildi. - ESKİŞEHİR