Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonunda 59 Gözaltı

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 59 şüpheliye işlem yapılırken, narkotik maddeler ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yapıldı. İl genelinde 15-22 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, 45 olaya müdahale edildi. Ekiplerce yakalanan 59 şüpheliye işlem yapılırken, 4 şahıs tutuklandı ve 55 şahıs serbest bırakıldı. Ayrıca 98,06 gram metamfetamin, 218 sentetik ecza, 6,44 gram esrar, 1 adet hassas terazi ve 201 gram bonzai maddesinin ele geçirildiği belirtildi. - ESKİŞEHİR